Денис Седашов

В понедельник, 2 марта, мужская сборная Украины проведет матч четвертого тура квалификации чемпионата мира-2027 против Испании. Встреча состоится в городе Овьедо на арене Palacio de los Deportes. Начало игры — в 21:30 по киевскому времени. Сообщает ФБУ.

В заявке сборной произошло одно изменение по сравнению с прошлым матчем: Михаила Бублика заменил защитник Киев-Баскета Егор Сушкин.

Состав сборной Украины:

Защитники: Виталий Зотов, Александр Ковляр, Денис Лукашов, Егор Сушкин, Илья Тыртышник.

Форварды: Александр Липовый, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист.

Центровые: Артем Пустовой, Дмитрий Скапенцев.

Главный тренер: Айнарс Багатскис.

Сыпало покинул сборную Украины и вернулся в Днепр.