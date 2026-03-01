Сборная Украины назвала состав на матч против Испании в отборе ЧМ-2027
Матч состоится 2 марта
около 9 часов назад
В понедельник, 2 марта, мужская сборная Украины проведет матч четвертого тура квалификации чемпионата мира-2027 против Испании. Встреча состоится в городе Овьедо на арене Palacio de los Deportes. Начало игры — в 21:30 по киевскому времени. Сообщает ФБУ.
В заявке сборной произошло одно изменение по сравнению с прошлым матчем: Михаила Бублика заменил защитник Киев-Баскета Егор Сушкин.
Состав сборной Украины:
Защитники: Виталий Зотов, Александр Ковляр, Денис Лукашов, Егор Сушкин, Илья Тыртышник.
Форварды: Александр Липовый, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист.
Центровые: Артем Пустовой, Дмитрий Скапенцев.
Главный тренер: Айнарс Багатскис.
Сыпало покинул сборную Украины и вернулся в Днепр.