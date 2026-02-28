Трипл-дабл Кошеватского и разгром Днепра: итоги игрового дня Суперлиги
Были сыграны два матча регулярного чемпионата Украины
около 7 часов назад
В Днепре завершились очередные матчи баскетбольной Суперлиги. Хозяева площадки, БК Днепр, разгромили Харьковских Соколов. Героем встречи стал Михаил Горобченко, который оформил дабл-дабл (10 очков + 11 передач).
В другом матче Черкасские Мавпы победили Запорожье в доигровке матча, который был прерван ещё 1 февраля. Главное событие игры — трипл-дабл Льва Кошеватского (Черкасские Мавпы) — 18 очков, 10 подборов, 10 передач.
Суперлига
Днепр — Харьковские Соколы — 98:58 (27:11, 22:15, 24:12, 25:20)
Запорожье — Черкасские Мавпы — 71:83 (16:19, 26:22, 14:26, 15:16)
