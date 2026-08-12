Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров прокомментировал свой переход в польский клуб Сталь Острув 33-летний игрок, который прошлый сезон провёл в бухарестском Динамо, рассказал о деталях переговоров и факторе главного тренера. Слова приводит Суспільне Спорт.

У меня была возможность остаться в Румынии, но они очень долго не могли определиться с главным тренером: рассматривали три кандидатуры и долго не могли принять решение. Потом состоялся разговор с рижским «Зелли», но они в какой-то момент исчезли и переключились на других игроков – начали выбирать американцев.

А когда появилась «Сталь», меня сразу позвонил главный тренер. Мы с ним пообщались. Он сказал, что да, в прошлом году они заняли 10-е место и проиграли в плей-ин, но это клуб из такого города, где все фанаты очень любят баскетбол и всегда поддерживают на трибунах. Хотя и небольшой город, но всегда 3000 фанатов на игре.

Заинтересовали меня своими амбициями: хотят побороться в этом сезоне за выход в плей-офф. Ну и играть буду много, поэтому решил выбрать Польшу. Я никогда здесь не играл, для меня это новый чемпионат, и я хочу попробовать свои силы.