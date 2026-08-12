Семь украинских теннисисток сыграют в основной сетке WTA 1000 в Цинциннати.
Матчи основной сетки начнутся 13 августа
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
В список участниц вошли семь представительниц Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Элина Свитолина и Марта Костюк стартуют со второго раунда благодаря статусу сеяных. В первом круге состоится матч между Дарьей Снигур и Юлией Стародубцевой.
Первый круг:
Дарья Снигур — Юлия Стародубцева
Александра Олейникова — Эльвина Калиева
Ангелина Калинина — Дарья Видманова
Даяна Ястремская — Татьяна Мария
Второй круг:
Элина Свитолина — Тереза Валентова / победительница квалификации
Марта Костюк — София Кенин / победительница квалификации
Матчи основной сетки начнутся 13 августа, а финал состоится 23 августа. Действующая чемпионка турнира — Ига Швёнтек (Польша).
Свитолина – лидер сезона-2026 по количеству полуфиналов на «тысячниках».
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