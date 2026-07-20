Денис Седашов

Главный тренер молодежной сборной Украины по баскетболу Дмитрий Забирченко подвел итоги выступления команды на Евробаскете-2026 в Дивизионе B. Напомним, украинская молодежка впервые в истории завоевала золотые награды турнира и получила путевку в Дивизион А. Слова приводит Суспільне Спорт.

Специалист рассказал о задачах, которые стояли перед сине-желтыми перед стартом соревнований.

Мы в первую очередь ставили задачу попасть в плей-офф — занять одно из первых двух мест в группе. А потом уже смотреть, как будут складываться матчи. Хотели просто выигрывать от игры к игре. Конечно, настраивали ребят на то, что мы можем побороться за выход из Дивизиона B в Дивизион A, поэтому такие мысли были. Но это действительно трудный путь, и ты не можешь заранее что-то себе придумывать. Поэтому хорошо, что все так сложилось. Дмитрий Забирченко

Сборная Украины U-20 вышла в элиту европейского баскетбола.