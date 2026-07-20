Денис Седашов

Женская теннисная ассоциация (WTA) с 1 июля 2026 года сделала обязательным одноразовое гендерное тестирование для допуска спортсменок к турнирам. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг.

Тест предполагает проверку мазка, слюны или крови на наличие гена SRY, который отвечает за развитие по мужскому типу. В случае его выявления теннисистку временно отстранят для дополнительного обследования. Допуск к соревнованиям будет возможен лишь при подтверждении синдрома полной нечувствительности к андрогенам или отсутствии влияния мужского полового созревания.

Теннисистки также обязаны подписать согласие на тестирование. За отказ или нарушение правил предусмотрены санкции: предупреждения, штрафы, аннулирование результатов и отстранение.

С 2028 года аналогичный генетический тест станет обязательным на Олимпийских играх.

Снигур в трехсетовом матче обыграла немку на старте турнира в Праге.