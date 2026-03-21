около 2 часов назад
21 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.
Хьюстон прервал серию из 11 побед Атланты (117:95).
Денвер обыграл Торонто (121:115), на счету защитника Наггетс Джамала Мюррея 31 очко.
НБА. Регулярный чемпионат
Бруклин – Нью-Йорк 92:93 (22:14, 28:30, 15:31, 27:18)
Детройт – Голден Стэйт 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28)
Хьюстон – Атланта 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19)
Мемфис – Бостон 112:117 (27:29, 27:26, 34:29, 24:33)
Миннесота – Портленд 104:108 (28:33, 31:35, 27:19, 18:21)
Денвер – Торонто 121:115 (27:30, 30:23, 28:41, 36:21)
