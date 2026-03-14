Киев-Баскет стал первым финалистом Кубка Украины после победы над Днепром
около 1 часа назад
Киев-Баскет стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу, одержав победу в напряженном противостоянии с Днепром.
Первая половина встречи в Ивано-Франковске проходила в равной борьбе — на большой перерыв лидером с преимуществом в один пункт ушел Днепр. Однако в третьей четверти киевляне перехватили инициативу. Несмотря на давление днепрян в конце игры, подопечные Дмитрия Забирченко удержали победный результат.
Самым результативным игроком матча стал Егор Сушкин, который набрал 30 очков.
Кубок Украины. Мужчины, 1/2 финала
Днепр — Киев-Баскет 66:69 (22:20, 15:16, 10:13, 19:20)
