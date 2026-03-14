Прикарпатье-Говерла обыгрывает Запорожье и выходит в финал Кубка Украины
Финальная игра состоится 15 марта
Прикарпаття-Говерла стала вторым финалистом Кубка Украины по баскетболу, обыграв на домашней площадке БК Запорожье.
Иванофранковцы захватили лидерство уже в первой четверти, обеспечив себе преимущество в 7 очков. В середине встречи игра выровнялась, однако в решающей десятиминутке хозяева снова перехватили инициативу и довели матч до уверенной победы.
Лучшим игроком встречи стал Лейтерренс Рид, который набрал 26 очков.
Кубок Украины. Финал четырех
Прикарпаття-Говерла – Запорожье 86:74 (24:17, 19:19, 21:20, 22:18)
В финальном противостоянии Прикарпаття-Говерла встретится с Киев-Баскетом. Матч состоится 15 марта.
Киев-Баскет стал первым финалистом Кубка Украины после победы над Днепром.