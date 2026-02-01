Кривбасс разгромил Ровно, Киев-Баскет вырвал победу в овертайме: результаты матчей Суперлиги
Еще две игры были перенесены из-за затяжной воздушной тревоги
В баскетбольной Суперлиге GGBET состоялись два матча, ещё два поединка были прерваны и перенесены из-за длительной воздушной тревоги.
Ровно – Кривбасс 81:108 (18:26, 20:32, 16:26, 27:24)
Киев-Баскет – Нико-Баскет 73:67 ОТ (19:19, 19:15, 14:14, 11:15, 10:4)
БК Запорожье – Черкасские Мавпы – матч остановлен и перенесен из-за воздушной тревоги
Днепр – Харьковские Соколы – матч остановлен и перенесен из-за воздушной тревоги
