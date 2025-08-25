Кто зарабатывал больше всего в НБА в течение девяти сезонов: назван лидер
Карри уверенно удерживает лидерство в НБА по уровню доходов
17 минут назад
Фото: Getty Images
Издание Basketball Forever напомнило о самом высокооплачиваемом баскетболисте НБА за последние девять сезонов.
Все эти годы список возглавляет лидер Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри.
Самый высокооплачиваемый игрок НБА за последние девять сезонов:
2017/2018 – Стефен Карри ($34,7 млн)
2018/2019 – Стефен Карри ($37,5 млн)
2019/2020 – Стефен Карри ($40,2 млн)
2020/2021 – Стефен Карри ($43 млн)
2021/2022 – Стефен Карри ($45,8 млн)
2022/2023 – Стефен Карри ($48 млн)
2023/2024 – Стефен Карри ($52 млн)
2024/2025 – Стефен Карри ($55,8 млн)
2025/2026 – Стефен Карри ($59,6 млн)
