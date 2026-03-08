Суперлига: Днепр и Запорожье одержали победы в Луцке
В регулярном чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные матчи
В воскресенье, 8 марта, состоялись два матча в баскетбольной Суперлиге GGBET. В Луцке Днепр уверенно обыграл Говерлу, а Запорожье оказалось сильнее местного Старого Луцка.
Прикарпатье-Говерла — Днепр — 70:80 (16:29, 23:16, 5:16, 26:19)
Старый Луцк — Запорожье — 78:84 (13:18, 21:20, 16:26, 28:20)
