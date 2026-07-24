Олейникова снялась с полуфинала турнира в Гамбурге
Украинка получила травму
около 3 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Александра Олийныкова (WTA 45) снялась с грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге (Германия), где имела первый номер посева.
Украинка должна была сыграть в полуфинале против Элины Аванесян (Армения, WTA 208). Причина отказа от матча — повреждение мышц живота и подготовка к хардовой серии.
В полуфинале Аванесян сыграет против Анны Бондар (Венгрия, WTA 97).
Костюк снялась с турнира в Вашингтоне.