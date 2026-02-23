Владимир Кириченко

Мадридский Реал украинского центрового Алексея Леня уступил Басконии в финале Кубка Испании.

Баскония победила со счетом 100:89.

Лень провел на площадке 6 минут 47 секунд, набрал 4 очка, сделал 3 подбора и 1 блок-шот.

У Басконии дабл-дабл на счету Форреста, который набрал 22 очка и сделал 11 передач и с 9 подборами был близок к трипл-даблу. А самым результативным в матче стал Луваву-Кабарро, на счету которого 28 очков.

Лень завершил прошлый сезон в составе Лейкерс. В сентябре 32-летний Алексей подписал контракт Exhibit 9 с Нью-Йорком, однако вскоре клуб отчислил украинца.

Ранее Лень ответил, планирует ли возвращаться в сборную Украины.