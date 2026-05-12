Лень получил травму и не поможет Реалу в Финале четырех Евролиги
У украинца травма стопы
около 2 часов назад
Центровой мадридского Реала Алексей Лэнь вынужден досрочно завершить сезон. Пресс-служба королевского клуба подтвердила, что у украинского бигмена диагностировано повреждение подошвенной фасции левой ноги.
По сообщениям ведущих испанских изданий AS и Marca, характер травмы делает невозможным участие игрока в решающих матчах сезона. Таким образом, Лэнь пропустит Финал четырех Евролиги, который пройдет 22–23 мая.
В текущем розыгрыше главного еврокубка украинец участвовал в 23 поединках.
