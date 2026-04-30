Украинский центровой Реала Алексей Лень сыграл в матче четвертьфинала плей-офф Евролиги против Хапоэля Тель-Авив.

Украинец провёл на площадке 22 минуты. За это время он набрал 4 очка, сделал 6 подборов и 2 блок-шота. Он реализовал 4/4 штрафных.

Реал выиграл в этом матче со счётом 86:82 и вышел вперёд в серии. Второй матч состоится 1 мая.

Ранее Лень оформил дабл-дабл за Реал в матче чемпионата Испании.