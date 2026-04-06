Лень провел свой самый результативный матч за Реал в чемпионате Испании
Украинский центровой мадридцев помог команде обыграть Касадемонт Сарагосу
около 2 часов назад
Алексей Лень / Фото - Реал Мадрид
Украинский центровой Реала Алексей Лень провел самый результативный матч в чемпионате Испании.
В игре с Андоррой Лень провел на площадке 20 минут 45 секунд, набрал 17 очков, 5 подборов и 1 передачу.
До этого самым результативным выступлением Алексея в чемпионате Испании было 15 очков в матче против Касадемонт Сарагосы.
Реал победил со счетом 97:90.
