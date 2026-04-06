Владимир Кириченко

Украинский центровой Реала Алексей Лень провел самый результативный матч в чемпионате Испании.

В игре с Андоррой Лень провел на площадке 20 минут 45 секунд, набрал 17 очков, 5 подборов и 1 передачу.

До этого самым результативным выступлением Алексея в чемпионате Испании было 15 очков в матче против Касадемонт Сарагосы.

Реал победил со счетом 97:90.

Ранее стало известно, что защитник Юты Святослав Михайлюк сыграет за сборную Украины в июльских матчах отбора ЧМ-2027.