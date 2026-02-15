Сегодня прошёл турнир в рамках Матча всех звезд НБА.

Дэмиан Лиллард в четвёртый раз за последние три года стал лучшим по трёхочковым броскам.

В конкурсе Shooting Stars победила команда Никс с Джейленом Брансоном.

Конкурс данков, который прошёл без участия трёхкратного чемпиона Мека Маккланга, выиграл Кешад Джонсон из Майами.

НБА. Уик-энд всех звезд-2026. Лос-Анджелес. Конкурс трёхочковых

Победитель: Дэмиан Лиллард (29 очков в финальном раунде). Финалисты: Кон Книппел (17), Девин Букер (27).

Shooting Stars

Участники:

Команда всех звезд: Скотти Барнс (Торонто), Чет Холмгрен (Оклахома), Ричард Хэмилтон.

Команда Камерон: Джейлен Джонсон (Атланта), Кон Книппел (Шарлотт), Кори Меггетти.

Команда Харпер: Дилан Харпер (Сперс), Рон Харпер младший (Бостон), Рон Харпер старший.

Команда Никс: Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк), Аллан Хьюстон.

Победитель: команда Никс.

Конкурс Данков

Участники: Картер Брайант (Сперс), Джексон Хейс (Лейкерс), Кешад Джонсон (Майами) и Джейс Ричардсон (Орландо).

Победитель: Кешад Джонсон. Финалист: Картер Брайант.