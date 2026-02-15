Лиллард выиграл конкурс трехочковых, Джонсон – лучший в данках на турнире Матча всех звезд НБА
около 2 часов назад
Сегодня прошёл турнир в рамках Матча всех звезд НБА.
Дэмиан Лиллард в четвёртый раз за последние три года стал лучшим по трёхочковым броскам.
В конкурсе Shooting Stars победила команда Никс с Джейленом Брансоном.
Конкурс данков, который прошёл без участия трёхкратного чемпиона Мека Маккланга, выиграл Кешад Джонсон из Майами.
НБА. Уик-энд всех звезд-2026. Лос-Анджелес. Конкурс трёхочковых
Победитель: Дэмиан Лиллард (29 очков в финальном раунде). Финалисты: Кон Книппел (17), Девин Букер (27).
Shooting Stars
Участники:
Команда всех звезд: Скотти Барнс (Торонто), Чет Холмгрен (Оклахома), Ричард Хэмилтон.
Команда Камерон: Джейлен Джонсон (Атланта), Кон Книппел (Шарлотт), Кори Меггетти.
Команда Харпер: Дилан Харпер (Сперс), Рон Харпер младший (Бостон), Рон Харпер старший.
Команда Никс: Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк), Аллан Хьюстон.
Победитель: команда Никс.
Конкурс Данков
Участники: Картер Брайант (Сперс), Джексон Хейс (Лейкерс), Кешад Джонсон (Майами) и Джейс Ричардсон (Орландо).
Победитель: Кешад Джонсон. Финалист: Картер Брайант.