Денис Седашов

Американские бизнесмены Джош Кушнер и Боб Айгер приобрели баскетбольный клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс за сумму, которая превышает $12 миллиардов. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Ранее Кушнер и Айгер участвовали в проекте расширения НБА в Лас-Вегасе, после чего сделали предложение о покупке Лейкерс Марклу Уолтеру, который выкупил контрольный пакет акций у семьи Басс в прошлом году.

Марк Уолтер является генеральным директором холдинга TWG Global, которому также принадлежат доли в Лос-Анджелес Доджерс, Лос-Анджелес Спаркс, лондонском Челси и других спортивных организациях.

Стало известно, когда состоятся матчи открытия нового сезона НБА и кто в них сыграет.