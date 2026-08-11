Стало известно, когда состоятся матчи открытия нового сезона НБА и кто в них сыграет.
Новый сезон начнется 20 октября
Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации начнется 20 октября. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шемс Чарания.
В первый игровой день регулярного чемпионата состоятся три матча:
Детройт Пистонс — Бостон Селтикс
Нью-Йорк Никс — Филадельфия Сиксерс
Сан-Антонио Спёрс — Оклахома-Сити Тандер
Действующим чемпионом НБА является Нью-Йорк Никс, который в финальной серии прошлого сезона победил «Сан-Антонио Спёрс» со счетом 4:1.
Одна из главных звезд НБА не сыграет против сборной Украины в отборе на ЧМ-2027.
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