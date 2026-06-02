Денис Седашов

Главный тренер женской национальной сборной Украины по баскетболу 3х3 Виталий Черний оценил выступления своих подопечных в первый игровой день на чемпионате мира в Варшаве.

В интервью пресс-службе ФБУ наставник сине-желтых откровенно признал, что дебют на планетарном форуме оказался сложным с психологической и тактической точек зрения.

Первый игровой день сложился очень тяжело. В первой игре ощущалось волнение, мы не использовали свои сильные стороны. Где-то сбивались на те решения, которые не соответствовали тому плану и тем задумкам, которые мы готовили на игру. Виталий Черний

Напомним, украинская команда начала групповой этап с поражения от Канады (11:14), после чего в напряженном поединке вырвала победу над Японией (19:18).

Впереди сборную Украины ждут еще два поединка групповой стадии против команд Франции и Литвы, которые пройдут в четверг, 4 июня.