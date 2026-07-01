Михайлюк: «Мы не думаем о других результатах, нам просто нужно выиграть в Грузии»
Лидер сине-желтых рассказал о задачах национальной команды
около 2 часов назадПодписаться в
Защитник Юты и национальной сборной Украины Святослав Михайлюк поделился ожиданиями от предстоящего поединка против команды Грузии в рамках квалификации чемпионата мира-2027.
Баскетболист подчеркнул, что сине-желтые настраиваются исключительно на победу. Слова приводит ФБУ.
Хотим продемонстрировать нашу лучшую игру, выиграть, ведь это самая важная игра в этом окне. Сделаем все от нас зависящее, чтобы победить.
Грузия — классная сборная, есть пара игроков из НБА, есть натурализованный игрок, они приехали в сильном составе. Будет тяжелая игра. Мы не думаем о других результатах, нам просто нужно выиграть у Грузии.
Результат матча против Анголы не имеет никакого влияния, так же, как и матч с Литвой. Мы должны были сыграть командой, понять, кто готов лучше, кто хуже, и понять, как сейчас играет команда.
Конечно, было приятно победить в Литве, но эти матчи не имеют никакого значения на турнирную таблицу. Главный матч будет завтра.
Матч состоится в четверг, 2 июля, в 18:30 по киевскому времени.
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