Защитник Юты и национальной сборной Украины Святослав Михайлюк поделился ожиданиями от предстоящего поединка против команды Грузии в рамках квалификации чемпионата мира-2027.

Баскетболист подчеркнул, что сине-желтые настраиваются исключительно на победу. Слова приводит ФБУ.

Хотим продемонстрировать нашу лучшую игру, выиграть, ведь это самая важная игра в этом окне. Сделаем все от нас зависящее, чтобы победить.

Грузия — классная сборная, есть пара игроков из НБА, есть натурализованный игрок, они приехали в сильном составе. Будет тяжелая игра. Мы не думаем о других результатах, нам просто нужно выиграть у Грузии.

Результат матча против Анголы не имеет никакого влияния, так же, как и матч с Литвой. Мы должны были сыграть командой, понять, кто готов лучше, кто хуже, и понять, как сейчас играет команда.

Конечно, было приятно победить в Литве, но эти матчи не имеют никакого значения на турнирную таблицу. Главный матч будет завтра.