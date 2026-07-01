Сборная Украины объявила состав на матч против Грузии в отборе на ЧМ-2027
Багатскис назвал имена 12 баскетболистов
18 минут назадПодписаться в
Тренерский штаб национальной сборной Украины по баскетболу определил финальную заявку из 12 игроков на матч квалификации чемпионата мира-2027 против команды Грузии.
Встреча состоится в Риге на площадке Xiaomi Arena в 18:30.
В итоговый ростер вошли:
Защитники: Александр Ковляр (Будучность, Черногория), Денис Лукашов (Ригас Зелли, Латвия), Илья Тыртышник (Basket Academy Catarzano, Италия), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).
Форварды: Иван Ткаченко (Задар, Хорватия), Александр Кобзистый (Университет Орегона, NCAA), Андрей Войналович (Сабах, Азербайджан), Артем Ковалев (Янки Арк, Тайвань), Вячеслав Бобров (Динамо, Румыния), Даниил Шелист (Овьедо, Испания).
Центровые: Максим Кличко (Университет Восточной Каролины, NCAA), Дмитрий Скапинцев (Хапоэль Иерусалим, Израиль).
Вне заявки на это противостояние тренерский штаб под руководством Айнарса Багатскиса оставил защитников Михаила Бублика, Егора Сушкина и бигмена Даниила Сыпала.
«Мне вообще безразлично на грузин»: Багатскис — о настрое на матч отбора ЧМ-2027.