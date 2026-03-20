Юта Михайлюка разгромила Милуоки, Вембаньяма принес победу Сан-Антонио над Финиксом
60 очков Дончича помогли Лейкерс обыграть Майами
около 3 часов назад
20 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
Лейкерс справились с Майами (134:126), продолжив победную серию до 8 матчей. На счету защитника озерников Луки Дончича – 60 очков.
Сан-Антонио обыграл Финикс (101:100) благодаря победному броску центрового Виктора Вембаньями с средней дистанции за 1,1 секунды до конца.
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Детройт 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29)
Шарлотт – Орландо 130:111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34)
Чикаго – Кливленд 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22)
Сан-Антонио – Финикс 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21)
Майами – Лейкерс 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)
Новый Орлеан – Клипперс 105:99 (28:26, 27:26, 32:32, 18:15)
Юта – Милуоки 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23)
Сакраменто – Филадельфия 118:139 (33:45, 29:26, 27:36, 29:32)
