Юта Михайлюка уступила Денверу, Бостон Шульги обыграл Атланту
41 очко Дончича помогло Лейкерс разгромить Бруклин
40 минут назад
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.
В важном для расстановки на Востоке матче Бостон победил Атланту (109:102), защитник Селтикс Пейтон Притчард отметился 36 очками.
Кливленд расправился с Майами (149:128).
Лейкерс разобрались с Бруклином (116:99), защитник Лос-Анджелеса Лука Дончич записал на свой счет 41 очко.
НБА. Регулярный чемпионат
Индиана – Клиперс 113:114 (42:21, 18:29, 28:36, 25:28)
Бостон – Атланта 109:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20)
Кливленд – Майами 149:128 (40:27, 41:19, 28:41, 40:41)
Мемфис – Хьюстон 109:119 (30:32, 19:24, 33:31, 27:32)
Оклахома-Сити – Чикаго 131:113 (29:32, 33:35, 33:21, 36:25)
Торонто – Новый Орлеан 119:106 (29:25, 30:19, 31:31, 29:31)
Денвер – Юта 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24)
Голден Стейт – Вашингтон 131:126 (38:25, 34:35, 20:34, 39:32)
Портленд – Даллас 93:100 (22:32, 29:24, 25:23, 17:21)
Лейкерс – Бруклин 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15)
