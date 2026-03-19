Юта Михайлюка разгромно проиграла Миннесоте, трипл-дабл Дончича помог Лейкерс одолеть Хьюстон
Бруклин без шансов уступил Оклахоме
около 3 часов назад
19 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.
Хьюстон уступил Лейкерс. У Луки Дончича почти трипл-дабл – 40 очков, 9 подборов и 10 передач.
Бостон победил Голден Стэйт.
НБА. Регулярный чемпионат
Бостон – Голден Стэйт 120:99 (36:23, 27:27, 26:23, 31:26)
Бруклин – Оклахома-Сити 92:121 (11:28, 13:32, 31:31, 37:30)
Индиана – Портленд 119:127 (33:37, 29:42, 24:26, 33:22)
Чикаго – Торонто 109:139 (17:32, 28:40, 31:36, 33:31)
Миннесота – Юта 147:111 (43:31, 29:27, 38:26, 37:27)
Новый Орлеан – Клипперс 124:109 (26:40, 34:20, 36:25, 28:24)
Даллас – Атланта 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34)
Мемфис – Денвер 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27)
Хьюстон – Лейкерс 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)