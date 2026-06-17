Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 остановилась на шаг от выхода на чемпионат Европы.
В решающем матче сине-желтые уступили Эстонии
около 7 часов назадПодписаться в
Фото: ФБУ
Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы. В решающем матче квалификационного турнира сине-желтые уступили команде Эстонии со счетом 15:18.
На пути украинцы уверенно разобрались с Данией (17:13), а затем разгромили сборную Греции (21:14).
Украину на этом турнире представляли Илья Кабацюра, Артем Лопухов, Владислав Мустяца и Сергей Старцев.
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла на чемпионат Европы-2026.