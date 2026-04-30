Официально: Богатскис прекратил работу в польском Шлёнске
Руководство польского клуба сменило тренера за два матча до завершения регулярного сезона
27 минут назад
Польский клуб Шльонск уволил главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса. Латвийский специалист возглавлял команду с начала сезона 2025/26.
Под руководством Багатскиса Шльонск одержал 18 побед в 28 матчах чемпионата Польши и в настоящее время занимает четвертое место, отставая от лидера на два очка.
Причиной отставки стала серия из четырех поражений подряд и неудачное выступление в Еврокубке, где клуб занял девятое место в группе.
Это решение было принято в интересах команды и с мыслью о достижении наилучших результатов в заключительной фазе регулярного сезона и в будущих матчах плей-офф.
Черний стал главным тренером женской сборной Украины по баскетболу 3х3.
Поделиться