Денис Седашов

Польский клуб Шльонск уволил главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса. Латвийский специалист возглавлял команду с начала сезона 2025/26.

Под руководством Багатскиса Шльонск одержал 18 побед в 28 матчах чемпионата Польши и в настоящее время занимает четвертое место, отставая от лидера на два очка.

Причиной отставки стала серия из четырех поражений подряд и неудачное выступление в Еврокубке, где клуб занял девятое место в группе.

Это решение было принято в интересах команды и с мыслью о достижении наилучших результатов в заключительной фазе регулярного сезона и в будущих матчах плей-офф.

Черний стал главным тренером женской сборной Украины по баскетболу 3х3.