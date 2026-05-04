Сборная Украины 3х3 начинает подготовку к чемпионату мира
Мировое первенство начнется 1 июня
около 1 часа назад
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 начинает подготовку к летнему сезону. Под руководством нового тренера Виталия Черния команда будет тренироваться с 6 по 30 мая в Риге и Каунасе.
Программа сбора включает функциональную подготовку и серию контрольных матчей. На первом этапе будут работать шесть игроков, Катерина Коваль присоединится позже.
Главный старт сезона — чемпионат мира в Варшаве (1–7 июня).
На сбор вызваны:
Мириам Уро-Ниле
Кристина Филевич
Анжелика Ляшко
Вероника Космач
Вера Грималюк
Карина Панчук
Катерина Коваль
