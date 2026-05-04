Денис Седашов

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 начинает подготовку к летнему сезону. Под руководством нового тренера Виталия Черния команда будет тренироваться с 6 по 30 мая в Риге и Каунасе.

Программа сбора включает функциональную подготовку и серию контрольных матчей. На первом этапе будут работать шесть игроков, Катерина Коваль присоединится позже.

Главный старт сезона — чемпионат мира в Варшаве (1–7 июня).

На сбор вызваны:

Мириам Уро-Ниле

Кристина Филевич

Анжелика Ляшко

Вероника Космач

Вера Грималюк

Карина Панчук

Катерина Коваль

Днепр победил Киев-Баскет и в третий раз подряд стал чемпионом Украины.