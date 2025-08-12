НБА представила расписание рождественских матчей
Болельщиков ожидают пять поединков
около 1 часа назад
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила расписание традиционных рождественских матчей, которые состоятся 25 декабря.
В этот день запланировано пять матчей:
Кливленд Кавальерс — Нью-Йорк Никс
Сан-Антонио Сперс — Оклахома-Сити Тандер
Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерс
Даллас Маверикс — Голден Стейт Уорриорз
Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс
Напомним, действующим чемпионом НБА является Оклахома-Сити Тандер, которая в финальной серии прошлого сезона одолела Кливленд Кавальерс со счетом 4:3.
Стали известны подробности контракта Шульги х с Бостоном.
