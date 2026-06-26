Денис Седашов

Совет директоров Euroleague Commercial Assets (ECA) на заседании в Барселоне принял решение о запуске нового турнира — Суперкубка Евролиги. Первый розыгрыш состоится 18–19 сентября 2026 года. Формат и участников соревнования объявят позже.

Также утвержден состав команд Евролиги на сезон 2026/2027, в котором выступят 20 клубов. Париж и Бешикташ получили вайлд-кард на один год.

Ратификация решений состоится 7 июля 2026 года на Генеральной ассамблее ECA.

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