Определены все участники Финала четырёх Кубка Украины по баскетболу
Команда из Запорожья получила путёвку на турнир в статусе lucky loser
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
В мужском Кубке Украины сезона 2025/26 сформирован состав участников решающей стадии турнира — Финала четырех.
В полуфиналы пробились — Киев-Баскет, Прикарпатье-Говерла и Днепр. Четвертым участником Финала четырех стал БК Запорожье, который получил путевку в решающую стадию в статусе lucky loser.
Матчи Финала четырех Кубка Украины запланированы на март.
Днепр вышел в Финал четырех Кубка Украины.