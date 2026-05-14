Верхувен прибыл в Египет на бой с Усиком, Рико показал актуальный вес
Звезда кикбоксинга в хорошем настроении
около 4 часов назад
Усик и Верховен / Фото - BBC
Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен прибыл в Египет на бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО).
«Доброе утро, ребята. Полторы недели до большого боя. Мы в Египте».
Также Рико показал актуальный вес – 124,3 кг.
«Краткое обновление. Поехали, это не так уж и плохо».
Бой между Усиком и Верхувеном пройдет 23 мая в Гизе.
Накануне WBC представила пояс «Король Нила» для победителя поединка Усик – Верхувен.
