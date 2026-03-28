Победы Днепра, Нико-Баскета и Киев-Баскета — результаты матчей Суперлиги
В регулярном чемпионате было сыграно три игры
около 2 часов назад
Фото: ФБР
В баскетбольной Суперлиге GGBET состоялись три игры регулярного чемпионата.
Днепр — Ровно 86:68 (31:9, 19:11, 23:26, 13:22)
Нико-Баскет — Старый Луцк 87:78 (23:11, 19:29, 25:14, 20:24)
Запорожье — Киев-Баскет 74:84 (22:24, 19:18, 19:21, 14:21)
Дабл-дабл Кошеватского принес Черкасским Мавпам победу над Харьковскими Соколами.
Поделиться