Денис Седашов

37-летний разыгрывающий Расселл Уэстбрук объявил о завершении баскетбольной карьеры. Последним клубом 37-летнего игрока в сезоне 2025/2026 был Сакраменто Кингз.

За 18 сезонов в НБА обладатель награды MVP 2017 года вошел в символическую сборную 75-летия лиги, девять раз вызывался на Матч всех звезд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.

Sometimes you don’t even know when you’ve already watched the end.



You had to be there. And now it’s over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

На протяжении карьеры Уэстбрук играл за Оклахома-Сити Тандер, Хьюстон Рокетс, Вашингтон Уизардс, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Клипперс и Денвер Наггетс.

В сезоне 2025/2026 за Сакраменто Кингз разыгрывающий провел 64 матча, где в среднем набирал 15,2 очка, делал 5,4 подбора и 6,7 передачи.

Лос-Анджелес Лейкерс проданы за более чем $12 миллиардов.