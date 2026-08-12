Сергей Разумовский

Бывший футболист и наставник Барселоны Хави назначен главным тренером сборной Нидерландов. Контракт испанского специалиста с Королевской футбольной федерацией Нидерландов рассчитан до 2030 года.

На этом посту Хави сменил Роналда Кумана, который покинул команду после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. Нидерландцы не смогли пройти дальше 1/16 финала турнира.

На групповом этапе сборная Нидерландов заняла первое место в квартете F. Однако в первом раунде плей-офф команда встретилась со сборной Марокко и не смогла пробиться на следующую стадию.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда Марокко, которая победила со счетом 3:2. Поражение стало одной из причин завершения работы Кумана на посту главного тренера нидерландской сборной.

Ранее сообщалось, что Королевская футбольная федерация Нидерландов рассматривала на эту должность Роберто Мартинеса. Однако в итоге руководство организации остановило выбор на другом испанском специалисте.

Хави хорошо известен своей работой в Барселоне. Сначала он выступал за каталонский клуб как футболист, а затем возглавил команду как главный тренер. Теперь перед испанцем стоит задача подготовить сборную Нидерландов к Лиге наций, Евро-2028 и ЧМ-2030.