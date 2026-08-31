Денис Седашов

Сборная Украины по баскетболу одержала победу над Черногорией во втором квалификационном матче на чемпионат мира-2027.

В стартовой четверти на площадке шла равная борьба. Однако, во второй 10-минутке сине-желтые завладели инициативой и ушли на большой перерыв с преимуществом в 6 очков. В третьей четверти хозяева площадки пытались переломить ход поединка и несколько раз выходили вперед, однако подопечные Айнарса Багатскиса сдержали натиск соперника и перед заключительным отрезком увеличили гандикап до 10 баллов. В финальной четверти украинцы уверенно довели игру до победы.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, который записал на свой счет 23 очка.

ЧМ-2027. Квалификация. Второй раунд. Группа I. 2-й тур

Черногория — Украина 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Следующие поединки квалификационного раунда сборная Украины проведет 26 и 29 ноября против команд Португалии и Черногории соответственно.

Сборная Украины удержала победу над Грецией и возглавила группу отбора на чемпионат мира-2027.