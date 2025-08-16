Сборная Украины определилась со стартовой пятеркой на игру со Швейцарией
Матч начнется в 17:00
около 1 часа назад
Фото: ФБР
Тренерский штаб национальной сборной Украины по баскетболу определился со стартовой пятеркой на матч против Швейцарии в предквалификации чемпионата мира-2027.
С первых минут на площадку выйдут Александр Ковляр, Вячеслав Кравцов, Олександр Липовый, Андрей Войналович и Иван Ткаченко.
Матч начнется в 17:00.
Номинально домашняя встреча для украинцев состоится в латвийской Риге.
