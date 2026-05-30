Стал известен расписание матчей женской сборной Украины на чемпионате мира по баскетболу 3х3
Сине-желтые сыграют против Канады и Японии
36 минут назадПодписаться в
Определился календарь матчей женской сборной Украины на чемпионате мира-2026 по баскетболу 3х3, который пройдет в Варшаве (Польша).
На групповом этапе украинская команда выступит в группе D, где ее соперницами будут сборные Франции, Канады, Японии и Литвы.
Расписание матчей сборной Украины:
2 июня (вторник):
15:20. Украина — Канада
17:40. Япония — Украина
4 июня (четверг):
13:30. Франция — Украина
15:20. Украина — Литва
В соответствии с регламентом соревнований, в стадию плей-офф выйдут три лучшие сборные из группы. Победитель — сразу попадет в 1/4 финала, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в раунде 1/8 финала.
Финальные поединки и матчи за призовые места запланированы на 7 июня.
Олимпиакос победил Реал и стал чемпионом Евролиги.