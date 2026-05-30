Денис Седашов

Определился календарь матчей женской сборной Украины на чемпионате мира-2026 по баскетболу 3х3, который пройдет в Варшаве (Польша).

На групповом этапе украинская команда выступит в группе D, где ее соперницами будут сборные Франции, Канады, Японии и Литвы.

Расписание матчей сборной Украины:

2 июня (вторник):

15:20. Украина — Канада

17:40. Япония — Украина

4 июня (четверг):

13:30. Франция — Украина

15:20. Украина — Литва

В соответствии с регламентом соревнований, в стадию плей-офф выйдут три лучшие сборные из группы. Победитель — сразу попадет в 1/4 финала, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в раунде 1/8 финала.

Финальные поединки и матчи за призовые места запланированы на 7 июня.

Олимпиакос победил Реал и стал чемпионом Евролиги.