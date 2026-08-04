Владимир Кириченко

Лидер Денвера Никола Йокич следующим межсезоньем может заключить самый большой контракт в истории НБА. Об этом сообщает журналист Sportando Бобби Маркс.

Сообщается, что звездный серб может получить пятилетнее соглашение на 359,5 миллиона долларов, если выйдет на рынок свободных агентов.

Йокич имеет действующий контракт еще на два сезона, который также включает опцию игрока на кампанию-2027/28.

С 14 июня он имеет право подписать максимальное продление на четыре года и 278 миллионов долларов. Однако если он откажется от этого предложения, то сможет не активировать свою опцию игрока и выйти на рынок свободных агентов, где будет иметь возможность заключить еще более выгодное соглашение.

Если контракт на 359,5 миллиона долларов будет подписан, общий заработок Йокича только по игровым контрактам в НБА достигнет 724 миллионов долларов.

Трехкратный самый ценный игрок НБА, которого Денвер выбрал под 41-м номером драфта 2014 года, привел клуб к первому чемпионскому титулу в истории в 2023 году.

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