Трехочковый Гилджеса-Александера принес победу Оклахоме над Денвером, Юта Михайлюка одержала победу над Голден Стейтом
Клипперс обыграли Нью-Йорк
около 2 часов назад
Юта – Голден Стэйт / Фото - NBA
10 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.
Оклахома обыграла Денвер (129:126) благодаря победному трехочковому Шея Гилджес-Александера за 2,7 секунды до конца.
Действующий MVP сравнялся с Уилтом Чемберленом, оформив 126-ю подряд игру с 20+ очками. По итогам встречи в активе лидера Тандер 35 очков, 9 подборов и 15 передач.
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Филадельфия 115:101 (26:20, 30:24, 31:22, 28:35)
Бруклин – Мемфис 126:115 (33:31, 32:26, 26:29, 35:29)
Оклахома-Сити – Денвер 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33)
Юта – Голден Стэйт 119:116 (29:27, 30:28, 32:29, 28:32)
Клипперс – Нью-Йорк 126:118 (28:24, 36:31, 24:26, 38:37)