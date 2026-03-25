Тріпл-дабл Йокича допомог Денверу здолати Фенікс, Шарлотт знищив Сакраменто
Кливленд благодаря Митчеллу одержал победу в матче с Орландо
16 минут назад
Финикс – Денвер / Фото - Yahoo
25 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись четыре матча.
Кливленд справился с Орландо. У Донована Митчелла 42 очка.
Финикс на своей площадке уступил Денверу. Никола Йокич оформил большой трипл-дабл – 23+17+17.
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Сакраменто 134:90 (34:25, 38:22, 41:29, 21:14)
Нью-Йорк – Новый Орлеан 121:116 (42:28, 24:32, 27:32, 28:24)
Кливленд – Орландо 136:131 (32:39, 40:29, 33:29, 31:34)
Финикс – Денвер 123:125 (35:28, 22:39, 38:30, 28:28)
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04