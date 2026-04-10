Ягупова выиграла Еврокубок в составе Чукуровы Мерсин
Для клуба это первый европейский трофей в истории
около 3 часов назад
Капитан сборной Украины Алина Ягупова вместе с турецким клубом Чукурува Мерсин стала победительницей Еврокубка. В финальном противостоянии по сумме двух матчей команда обыграла греческий Атинаикос с счетом 160:157.
В ответном матче Чукурува Мерсин уступила дома 75:77, но сохранила преимущество после выездной победы (+5 очков). Для клуба это первый европейский трофей в истории.
В общем в текущем сезоне Еврокубка украинка провела 8 матчей.
