Юта Михаильюка обыграла Вашингтон, данк Картера спас Орландо в матче с Далласом
Трипл-дабл Йокича допомог помог Денверу победить Лейкерс
около 1 часа назад
6 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошло девять матчей.
Бросок сверху Венделла Картера за 1,4 секунды до конца принес Орландо победу над Далласом (115:114).
Денвер обыграл Лейкерс (120:113), центровой Наггетс Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 12 подборов и 13 передач при 9 потерях.
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Юта 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29)
Орландо – Даллас 115:114 (26:33, 34:29, 31:26, 24:26)
Хьюстон – Голден Стэйт 113:115 OT (20:30, 27:21, 35:30, 19:20, 12:14)
Майами – Бруклин 126:110 (31:26, 29:30, 35:27, 31:27)
Сан-Антонио – Детройт 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21)
Миннесота – Торонто 115:107 (31:27, 24:27, 35:22, 25:31)
Финикс – Чикаго 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22)
Сакраменто – Новый Орлеан 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28)
Денвер – Лейкерс 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)