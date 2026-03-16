Юта Михаилюка снова потерпела поражение, Нью-Йорк одолел Голден Стэйт, отыграв 21 очко отставания.
около 1 часа назад
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
В раннем поединке Оклахома, которая лидирует на Западе, обыграла Миннесоту.
Торонто победил Детройт благодаря 34 очкам Брендона Ингрэма.
Нью-Йорк одолел Голден Стэйт, отыграв 21 очко отставания в течение матча.
НБА. Регулярный чемпионат
Оклахома-Сити – Миннесота 116:103 (23:22, 24:31, 33:23, 36:27)
Торонто – Детройт 119:108 (33:32, 26:32, 34:17, 26:27)
Кливленд – Даллас 120:130 (31:35, 28:25, 27:40, 34:30)
Милуоки – Индиана 134:123 (26:34, 36:31, 40:31, 32:27)
Филадельфия – Портленд 109:103 (30:27, 23:27, 29:22, 27:27)
Нью-Йорк – Голден Стэйт 110:107 (21:35, 24:19, 38:26, 27:27)
Сакраменто – Юта 116:111 (26:28, 28:21, 35:39, 27:23)