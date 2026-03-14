Юта Михайлюка проиграла Портленду, 42 очка Эдвардса помогли Миннесоте одолеть Голден Стейт.
Кливленд уничтожил Даллас
около 2 часов назад
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь матчей.
Торонто обыграл Финикс (122:115) благодаря 36 очкам Брендона Ингрэма.
Миннесота прервала серию из трех поражений, победив Голден Стейт (127:117). Лидер Вулвз Энтони Эдвардс отметился 42 очками.
НБА. Регулярный чемпионат
Торонто – Финикс 122:115 (30:28, 29:34, 27:30, 36:23)
Детройт – Мемфис 126:110 (37:35, 31:26, 30:23, 28:26)
Индиана – Нью-Йорк 92:101 (21:24, 24:32, 29:20, 18:25)
Даллас – Кливленд 105:138 (21:38, 29:29, 33:41, 22:30)
Хьюстон – Новый Орлеан 107:105 (28:24, 29:25, 23:23, 27:33)
Голден Стейт – Миннесота 117:127 (28:31, 20:38, 39:31, 30:27)
Портленд – Юта 124:114 (28:38, 38:20, 29:31, 29:25)
Клипперс – Чикаго 119:108 (33:28, 30:29, 29:28, 27:23)