Зайцев: «В этом сезоне чемпионат стал значительно сильнее»
Максим рассказал, что главная цель сезона — попасть в восьмёрку лучших команд
около 1 часа назад
Игрок Нико-Баскета Максим Зайцев поделился мыслями о нынешнем сезоне Суперлиги и целях своей команды. Слова приводит ФБУ.
По его словам, чемпионат этого года стал более конкурентным по сравнению с предыдущим.
В этом сезоне добавились две команды из Высшей лиги, а чем больше команд, тем сильнее конкуренция. Произошло много интересных трансферов в межсезонье, и многие команды усилились легионерами. Кроме того, в отличие от прошлогоднего сезона, две команды останутся вне плей-офф, поэтому борьба за восьмое место будет особенно напряженной.
Что касается задач Нико-Баскета на сезон, Максим подчеркнул:
Первая цель — попасть в плей-офф. Для этого мы должны становиться лучше с каждой следующей игрой, исправлять ошибки и не повторять их в следующих матчах.
Бродский резко отреагировал на отказ Скапинцева ехать в сборную Украины.
Поделиться