Денис Седашов

Женская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

Федерация баскетбола Украины получила подтверждение от FIBA о попадании на турнир по рейтингу.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет в Варшаве, Польша, с 1 по 7 июня 2026 года.

Для украинской женской команды это будет второе подряд участие в чемпионате мира и шестое в общей сложности.

