Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA, 9) вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто.

В матче третьего круга Элина обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову (WTA, 27) со счетом 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час. Свитолина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Ее соперница выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В 1/8 финала турнира в Торонто Свитолина сыграет с 10 ракеткой мира американкой Амандой Аниссимовой, которая в третьем круге обыграла чешскую теннисистку Николу Бартунькову со счетом 3:6, 6:0, 6:4.

Напомним, Костюк обыграла Киз и вышла в 1/8 финала "тысячника" в Торонто.