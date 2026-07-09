Денис Седашов

Девятая ракетка мира чешка Каролина Мухова стала первой финалисткой Wimbledon-2026 в одиночном разряде среди женщин. В полуфинальном матче она в трех сетах победила двукратную чемпионку турниров Grand Slam американку Кори Гауфф (WTA 7) — 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 35 минут. Судьба путёвки в финал решалась на решающем тай-брейке третьей партии, где чешка вырвала победу со счётом 12:10. За матч Мухова выполнила 3 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. Гауфф трижды подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала лишь 2 из 13 брейк-пойнтов.

В финале Wimbledon-2026 Каролина Мухова сыграет против победительницы второго полуфинала между украинкой Мартой Костюк и ещё одной представительницей Чехии Линдой Носковой.

Wimbledon, полуфинал. Костюк – Носкова. Видеотрансляция.